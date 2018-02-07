Культура

Создатели "Игры престолов" займутся новыми сериями "Звездных войн"

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сценаристы и продюсеры телесериала "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс займутся съемками новых серий киноэпопеи "Звездные войны", пишет во вторник Variety.

Культура"Звездные войны": возвращение надежды"Звездные войны": возвращение надеждыЧитать подробнее

Отмечается, что новые картины будет стоять особняком от сюжета линии третьей трилогии, которую должен завершить IX эпизод, чья премьера запланирована на конец 2019 года. Они также не имеют отношения к новой трилогии Райана Джонсона, который снимет три фильма о новой Галактике с новыми героями.

О дате выхода новых картин, снятых при участии шоураннеров "Игры престолов", не сообщается.

Последний сезон "Игры престолов", как ожидается, выйдет на HBO в 2019 году. Ранее Бениофф и Уайсс объвили, что сделают для канала еще один сериал - "Конфедерат"; он будет посвящен альтернативной истории США, в которой не было отмены рабства.

Теги: Игра Престолов, Звездные войны
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о ЦоеНаходящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое
Сюжет фильма "Лето" основан на малоизвестных фактах биографии музыкантаПодробнее
Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны Харви ВайнштейнаУма Турман рассказала о домогательствах со стороны Харви Вайнштейна
По словам актрисы, она чувствует свою вину за то, что промолчала и затем десятки женщин "как ягнята на убой" шли на встречи со скандальным продюсеромПодробнее
"Тоня против всех": Все умрут, а я катаюсь"Тоня против всех": Все умрут, а я катаюсь
В российский прокат вышла вольная экранизация биографии американской фигуристки Тони Хардинг, отстраненной за нападение на соперницуПодробнее
"Киносоюз" собрался подать в суд на Минкультуры из-за отзыва лицензии у "Смерти Сталина""Киносоюз" собрался подать в суд на Минкультуры из-за отзыва лицензии у "Смерти Сталина"
По словам главы "Киносоюза" Алексея Попогребского, это акт цензуры, который в дальнейшем может был применен к любому фильмуПодробнее
Бруно Марс собрал три статуэтки "Грэмми" в основных номинацияхБруно Марс собрал три статуэтки "Грэмми" в основных номинациях
Сингл That's What I Like назван песней год, 24K Magic - лучшим альбомом и лучшей записьюПодробнее
Российский пианист Даниил Трифонов получил премию "Грэмми"Российский пианист Даниил Трифонов получил премию "Грэмми"
Американская Академия звукозаписи отметила его за исполнение этюдов ЛистаПодробнее
"Салют-7" получил кинопремию "Золотой орел""Салют-7" получил кинопремию "Золотой орел"
Лучшим режиссером назвали Андрея Звягинцева, автора фильма "Нелюбовь"Подробнее
"Три билборда на границе Эббинга": поднять бурю в Миссури"Три билборда на границе Эббинга": поднять бурю в Миссури
В российский прокат вышел новый фильм британца Мартина МакДоны, который имеет все шансы получить главный "Оскар"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Фотогалереи
Фотохроника 6 февраля6 фото
06 февраля
Фотохроника 6 февраля
Они познали вкус побед17 фото
05 февраля
Они познали вкус побед
Лучшие фото недели10 фото
02 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреSpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon HeavyЭкономикаЧемезов сообщил о предстоящей смене главы "АвтоВАЗа"В РоссииБывший врио главы правительства Дагестана Гамидов арестован по решению судаВ РоссииТело сбитого в Сирии летчика доставили в РоссиюЭкономикаКурс биткойна опустился ниже $6000В РоссииПутин зарегистрирован кандидатом на пост президента России

Нижняя палата Конгресса США одобрила финансирование правительства до 23 марта

Ведомый погибшего в Сирии летчика Су-25 рассказал о попытках прикрыть командира

Создатели "Игры престолов" займутся новыми сериями "Звездных войн"

Российский экспорт вооружений в 2017 году превысил $15 млрд

СМИ сообщили о планах Путина проголосовать 18 марта в Крыму

СМИ сообщили о планах Путина проголосовать 18 марта в КрымуИсточники "Коммерсанта" утверждают, что глава государства впервые за 18 лет может покинуть столицу в день президентских выборов Подробнее

Московские магазины перед 23 февраля проверят на контрафактный алкоголь

Президент Польши подписал закон о концлагерях

США отложили испытание межконтинентальной баллистической ракеты на время Олимпиады

SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy

SpaceX впервые запустила сверхтяжелую ракету Falcon HeavyЭлектрокар Tesla Roadster начал свой путь к Марсу Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru