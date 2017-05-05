HBO начал работу над четырьмя спин-оффами "Игры престолов"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Телеканал HBO в преддверие июльской премьеры седьмого сезона сериала "Игра престолов" (Game of Thrones) запустил работу над четырьмя спин-оффами сериала, сообщает в пятницу Entertainment Weekly.

Как отмечает журнал, еще не решено, будут ли спин-оффы полноценными сериалами или же мини-сериалами, но уже известно, что проекту привлечен автор литературной основы "Игры престолов" - серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Р. Р. Мартин. В новых проектах речь будет идти о "разных исторических периодах" вселенной этого писателя.

Над сценариями работают Макс Боренштейн ("Конг: Остров Черепа", "Годзилла" 2014 года), Джейн Голдман ("Kingsman: Секретная служба", "Звездная пыль", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", "Люди Икс: Первый класс"), Брайан Хелгеленд ("Секреты Лос-Анджелеса", "Таинственная река", "История рыцаря") и Карли Рэй (сериалы "Безумцы", "Оставленные).

Сценаристы "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс станут исполнительными продюсерами новых проектов.

Сериал "Игра престолов" выходит на канале HBO с 2011 года. На данный момент вышли шесть из восьми сезонов сериала. Премьера первой серии седьмого сезона намечена на 16 июля этого года.