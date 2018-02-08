"Колесо чудес": "Титаник" семейного счастья идет ко дну

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел новый фильм Вуди Аллена "Колесо чудес", отмечающий окончание серии легкомысленных туристических открыток из Европы и возвращение режиссера на территорию драматического.

Официантка Джинни (Кейт Уинслет), работающая в нью-йоркском парке аттракционов на Кони-Айленде в 50-е, несчастна: карьера актрисы не сложилась, и теперь она вынуждена жить с нелюбимым мужем Хампти (Джеймс Белуши) и сыном-поджигателем от первого брака (Джек Гор). Когда терпеть больше не будет сил, Джинни случайно встретит на пляже загорелого спасателя-драматурга Микки (Джастин Тимберлейк). И, кажется, жизнь заиграла новыми красками, но тут к Хампти приезжает красавица-дочь Каролина (Джуно Темпл), сбежавшая от отца несколько лет назад с гангстером, а потом выдавшая его тайны полиции и теперь скрывающаяся от возмездия. И однажды на пляже она с неизбежностью встретит Микки.

Пересказ сюжета не даст обмануться: новая картина одного из самых плодовитых живых классиков (после недавних обвинений в домогательствах, опального) – мелодрама. У "Колеса чудес" на этом поприще есть великий предшественник, которому невозможно не отдать должное, - Теннесси Уильямс. Классическая постановка его "Трамвая желание" с Вивьен Ли и Марлоном Брандо, созданная Элиа Казаном, вышла как раз в начале 50-х, в 1952 году, "Кошка на раскаленной крыше" Ричарда Брукса с Элизабет Тейлор и Полом Ньюманом – в 1958 году.

С экранизациями Теннесси у "Колеса чудес" общие не только время действия: тут и героиня в отчаянии, и душераздирающий сюжет (в доме на Кони-Айленде поистине разбиваются сердца). Зато благодаря сюжетным перипетиям раскрываются актерские таланты: Кейт Уинслет прекрасна в роли Джинни (и великолепно попадает в типаж), Джастин Тимберлейк с искусственным загаром сыграл, возможно, лучшую свою роль.

Аллен делает акцент не только на драматизме, но и на драматичности, театральности: значительная часть фильма происходит в квартире Хампти на Кони-Айленде. Парк аттракционов, от которого герои не могут скрыться даже дома, куда он проникает карнавальными огнями и ярмарочным шумом, - место нереальное, театральное, балаган.

Есть в кино и еще один уровень драматического: повествование ведется от лица Микки, молодого (и не то чтобы очень талантливого) драматурга, и наполнено его ремарками-штампами, вроде "отсветы дождя играли на ее прекрасном лице". Из-за всех этих рамок, обилия очевидных символов (жизнь - что американские горки: то вниз, то вверх), фильм Аллена кажется перегруженным, слишком театральным (что невольно наводит на мысль, что на 83-м году жизни великий американский режиссер оказался в кризисе). Но главный аттракцион тут – игра актеров, и чтобы посмотреть на нее в общем-то стоит взять билет на "Колесо Чудес".