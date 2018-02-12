Арестованная по делу "Седьмой студии" Софья Апфельбаум получила премию Председателя СТД

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, находящаяся под домашним арестом по делу "Седьмой студии", получила премию Председателя Союза театральных деятелей (СТД) Александра Калягина.

"Премия председателя такова, что подчас бывает ожиданная, а иногда неожиданная. Она связана с выдающимися нашими деятелями искусства. На этот раз моя кандидатура - это человек, который находится в тяжелом состоянии. Это изумительный человек, честный, высокий профессионал. Это прекрасная женщина, которую знают все собравшиеся. Это Соня Апфельбаум", - сказал на церемонии в понедельник Калягин.

Он отметил, что лауреату премии присуждается денежное вознаграждение в 150 тыс. руб.

С 2002 года, во время приема СТД вручается "Премия Председателя", которая является профессиональной и присуждается личным решением Председателя СТД РФ Калягина представителю любой театральной профессии за вклад в развитие театрального искусства России.

В прошлые годы награда была вручена Галине Волчек, Алле Покровской, Юрию Любимову, Чулпан Хаматовой, Роману Виктюку и другим.

Апфельбаум является обвиняемой по делу "Седьмой студии". Его фигурантов обвиняют в хищении из бюджета 133 млн рублей. Все обвиняемые, кроме заключенного под стражу директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского и уехавшей из России экс-генпродюсера "Седьмой студии" Екатерины Вороновой, находятся под домашним арестом.