Культура

В Минкультуры объяснили выбор даты начала российского проката новых "Мстителей"

В ведомстве подчеркнули, что дату не переносили, а утвердили заранее

В Минкультуры объяснили выбор даты начала российского проката новых "Мстителей"
Съемки фильма "Мстители: Война бесконечности" в Атланте
Фото: АР/ТАСС

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Дата российской премьеры американского блокбастера "Мстители: Война бесконечности" не переносилась, а была утверждена по взаимной договоренности компании-прокатчика и Минкультуры РФ, заявили в министерстве во вторник.

"Дата премьеры фильма "Мстители: война бесконечности" 11 мая 2018 года была заявлена прокатчиком и утверждена по взаимной договоренности компании "Дисней" и Министерства культуры РФ. Речь о переносе даты релиза в данном случае не идет", - приводятся слова заместителя министра культуры РФ Сергея Обрывалина в ответе пресс-службы ведомства на запрос "Интерфакса".

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Ранее пресс-служба российского отделения The Walt Disney Company сообщила, что блокбастер "Мстители: Война бесконечности" выйдет в российский прокат 11 мая, а не 3 мая, как предполагалось сначала.

В прокат в США фильм выйдет 4 мая. Причины, по которым фильм выйдет в России на неделю позже, чем в США, в пресс-релизе компании не уточнялись.

В фильме братьев Руссо "Мстители: Война Бесконечности" впервые на большом экране встречаются Команда Мстителей, Стражи Галактики, Человек-Паук, Чёрная Пантера и другие супергерои вселенной Marvel. Союзникам придётся противостоять могущественному Таносу, который готовится уничтожить Вселенную.

В фильме главные роли исполнили Роберт Дауни младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Том Холланд, Джош Бролин, Крис Пратт и другие.

Теги: Минкультуры, Мстители
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