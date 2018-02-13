Выход в российский прокат нового фильма Marvel отложили на неделю

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Выход блокбастера студии Marvel "Мстители: Война бесконечности" в российский прокат перенесли на неделю - с 3 мая на 11 мая.

"Спешим сообщить, что изменилась дата выхода в российский прокат долгожданного блокбастера Marvel "Мстители: Война бесконечности". Новая дата выхода фильма на широкие экраны - 11 мая 2018 года. В прокат в США фильм выйдет 4 мая 2018 года", - говорится в пресс-релизе российского отделения The Walt Disney Company.

Причины, по которым фильм выйдет в России на неделю позже, чем в США, не уточняются. Главные роли в супергеройской ленте, действие которой происходит во вселенной Marvel, сыграли Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Том Холланд, Джош Бролин и Крис Пратт.

Ранее сообщалось, что ряд российских режиссёров, актеров, продюсеров подписали письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву в поддержку позиции Минкультуры и министра Владимира Мединского по защите интересов отечественного кинематографа. В частности, авторы письма поддержали "раздвижку релизов" Минкультуры , когда под российские премьеры "выбираются самые лучшие даты, иностранные конкуренты сдвигаются".

Среди подписавшихся Федор Бондарчук, Владимир Бортко, Андрей Кончаловский, Павел Лунгин, Евгений Миронов, Карен Шахназаров и другие.

В январе Минкультуры отложило на несколько дней выход в прокат фильма "Приключения Паддингтона 2". Позже ведомство запретило релиз в России британской ленты "Смерть Сталина", что вызвало большой общественный резонанс.