Минкульт отказался от претензий к кинотеатру "Пионер" из-за показа "Смерти Сталина"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Мировой суд Дорогомиловского района Москвы не стал рассматривать иск министерства культуры к кинотеатру "Пионер" из-за показа фильма "Смерть Сталина" в связи с отказом от претензий, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Евгения Горохова.

"В суд поступило заявление Минкульта об отзыве административного материала о совершении правонарушения", - сказала она.

Комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи "Смерть Сталина", повествующая о политической борьбе в стране после его смерти, вызвала резкую критику в РФ.

В конце января, за несколько дней до выхода фильма, Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма. Однако 25 января стало известно, что показы "Смерти Сталина" идут в московском кинотеатре "Пионер". Всего "Смерть Сталина" шла в "Пионере" два дня: позднее кинотеатр сообщил о прекращении сеансов с 27 января.

Между тем, ранее мировой суд оштрафовал кинотеатр на 80 тысяч рублей за демонстрацию французского фильма "Диван Сталина" без прокатного удостоверения. "Пионер" планирует обжаловать это решение.