Минкультуры пригрозило возбудить дела на показывающие "Смерть Сталина" кинотеатры

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Министерство культуры предупредило кинотеатры об ответственности за показ фильма "Смерть Сталин", у которого было отозвано прокатное удостоверение.

"Минкультуры России напоминает, что в соответствии со ст. 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации" осуществление на территории РФ проката фильма и (или) его показа без прокатного удостоверения или нарушение установленного в прокатном удостоверении способа использования фильма влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. После проверки сообщений СМИ и подтверждения факта показа кинофильма без прокатного удостоверения в отношении кинотеатра будет возбуждено дело об административном правонарушении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкультуры.

Ранее на этой неделе Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у британского фильма "Смерть Сталина", который должен был выйти 25 января. Ведомство уведомило об этом прокатчика картины - ООО "Вольгафильм". Тем не менее, как отметили в министерстве, в некоторых кинотеатрах, согласно сообщениям СМИ, идут показы картины.

В четверг СМИ сообщили, что показы "Смерти Сталина" идут в московском кинотеатре "Пионер". В кинотеатре заявили, что продажи билетов прекратятся, когда будет получено официальное письмо прокатчика об отзыве у фильма лицензии.

Сатирическая комедия "Смерть Сталина" повествует о борьбе за власть после смерти советского лидера. В фильме сыграли Джейсон Айзекс, Ольга Куриленко, Стив Бушеми, Руперт Френд и другие.