Мать режиссера Серебренникова умерла в Ростове-на-Дону

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Мама Кирилла Серебренникова, который находится под домашним арестом, в пятницу скончалась в Ростове-на-Дону, сообщил в понедельник агентству "Интерфакс" источник, близкий к семье режиссера.

"У нее была болезнь Альцгеймера, Ирина очень долго болела, ей было около 83 лет. Она умерла в пятницу, а кремировали ее сегодня в 11:00 мск на Северном кладбище. Она в юности была стюардессой, а потом преподавателем русского языка и литературы, собственно, любовью к театру и литературе Кирилл обязан ей", - сказал собеседник агентства.

Режиссер Серебренников с августа находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта "Платформа". В августе сотрудники правоохранительных органов задержали его во время съемок фильма в Санкт-Петербурге и доставили на автомобиле в Москву. Суд санкционировал его домашний арест.