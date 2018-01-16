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В России Дело "Седьмой студии"

Суд продлил домашний арест Серебренникова до 19 апреля

Есть обновление от 20:31

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы до середины весны оставил под домашним арестом художественного руководителя "Гоголь-центра", режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении бюджетных средств.

"Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению. Продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Серебренникова на срок до 19 апреля 2018 года", - говорится в постановлении судьи Евгении Николаевой, оглашенном во вторник.

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На тот же срок суд продлил срок содержания под стражей первому генпродюсеру "Седьмой студии" и экс-директору "Гоголь-центра" Алексею Малобродскому, а также домашний арест - экс-гендиректору АНО Юрию Итину.

Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных средств, выделенных основанной Серебренниковым "Седьмой студии" из бюджета на реализацию проекта "Платформа". Также в качестве обвиняемой по делу проходит директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, ранее возглавлявшая департамент государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры.

В настоящее время следственные действия по делу завершены. В ближайшее время обвиняемые и их адвокаты приступят к ознакомлению с материалами расследования. Итоговая сумма ущерба по делу выросла с называвшихся ранее СКР 68 млн до 133 млн рублей. Министерством культуры, официально призванным потерпевшим, заявлен иск о возмещении вреда на указанную сумму.

В отдельное производство по этому же обвинению выделено дело экс-главбуха АНО Нины Маслявой.

Ещё одна фигурантка - экс-генпродюсер "Седьмой студии" и бывший исполнительный продюсер спектакля "Сон в летнюю ночь", который, по версии следствия, должен был быть запущен в рамках "Платформы", но поставлен якобы не был, Екатерина Воронова - арестована заочно и объявлена в международный розыск. Ее дело также выделено в отдельное производство.

Свою вину не признает никто из фигурантов, кроме Масляевой, которая заключила сделку со следствием и дала показания на бывших коллег.

Все обвиняемые, кроме заключенного под стражу Малобродского и уехавшей из России Вороновой, находятся под домашним арестом.

Теги: Кирилл Серебренников
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