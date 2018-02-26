Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля-2018

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Накануне закончился 68-й Берлинский кинофестиваль, победителем которого стала румынская картина "Не прикасайся". Корреспондент "Интерфакса" Катя Загвоздкина, добросовестно посмотрев большую часть конкурсной программы и главные фильмы из параллельных, выбрала лучшие (и вполне пригодные для просмотра) фильмы Берлинале.

"Остров собак" (Isle of Dogs, реж. Уэс Андерсон. Вне конкурса)

Новая работа Уэса Андерсона – друга и завсегдатая Берлинале, который увез с фестиваля "Серебряного медведя" за режиссуру - анимационный "Остров собак" стал первым в истории мультфильмом, открывшим этот киносмотр.

В недалеком будущем мэр японского города Мегасаки, большой любитель котов, под предлогом угрозы собачьего перенаселения высылает всех псов на остров-свалку. Вслед за своим питомцем туда отправляется племянник мэра Атари, который после не самого удачного приземления встречает на острове банду псов. Вместе с ними Атари отправляется на поиски своего друга.

Вместе с Андерсоном над "Островом собак" работала его любимая команда: Роман Коппола и Джейсон Шварцман помогали со сценарием, озвучивали героев Эдвард Нортон, Билл Мюррей, Джефф Голдблюм, Скарлетт Йоханссон и множество других звезд. Все это гарантирует, что зрителей ждет смешное, доброе, очень обаятельное и немного инфантильное кино.

Выйдет в России 3 мая.





"Не в себе" (Unsane, реж. Стивен Содерберг. Вне конкурса)

Стивен Содерберг снял свой новый фильм на мобильный, что придает ленте как бы документальность и объективность видео случайных очевидцев аварии. Главная героиня фильма "Не в себе" (ее играет Клер Фой) и правда не в порядке: скрываясь от преследующего ее мужчины, она попадает в психбольницу, из которой не может выйти.

Действие фильма большей частью происходит в узких коридорах и больничных палатах, один взгляд на которые разом воскрешает самые сильные страхи перед принудительным лечением и психбольницами. Особенно тот, что в один пациент обязательно задумается, а правда ли он вменяем. Удивительно простой, быстрый и страшный триллер Содерберга – лучшая экранизация фразы, что что ад – это другие.

Выйдет в России 29 марта.



"Между полок" (In den Gangen, реж. Томас Стубер. Конкурс)

Фильм "Между полок" немца Томаса Стубера, очень тепло встреченный в Берлине, критики сравнивали прежде всего с фаворитом предпоследнего Каннского кинофестиваля "Тони Эрдманом" (их сходство усиливает и то, что в обоих главную роль сыграла актриса Сандра Хюбер). Одинакова и судьба фильмов на фестивалях: они не получили никаких наград.

Кристиан (популярный немецкий артист с плохой дикцией Франц Роговский) устраивается в супермаркет работать продавцом. Узнавая, как все устроено (его начальник проводит шахматные турниры с продавцом сигарет, отдел бакалеи враждует с отделом замороженной продукции, управлять погрузчиком - почти то же самое, что машиной), Кристофер, несмотря на свою замкнутость и немногословность, находит в лице сотрудников магазина близких приятелей, почти семью. Особенно его привлекает девушка Марьон (Хюллер) из отдела сладостей.

"Между полок" - практически производственный роман, кино, находящее в бытовом романтику. Супермаркет тут место величественное, его сотрудники – люди душевные. Это картина с мягким и добрым юмором, где каждый персонаж - не статист, но индивидуальность, а потому заслуживает понимания и уважения. А такое нежное и трепетное отношение к жизни в кино редко бывает.

Выйдет ли в России: неизвестно.

"Недвижимость" (Toppen av ingenting, Манс Манссон, Аксель Петерсен. Конкурс)

Шведский фильм "Недвижимость" рассказывает о 68-летней Нуйет, которая после смерти отца наследует многоквартирный дом в центре Стокгольма. Пройдя по его этажам, она узнает, что ее племянник, управляющий домом, много лет проводил махинации с арендой, из-за чего часть доходов осели у него. Нуйет решает продать дом, но оказывается, что это не так просто: против выступают не только ее родные, но и жильцы – и женщина идет на крайние меры.

Главная героиня фильма малоизвестных шведских режиссеров и правда главная: на ней все держится, она сильнее всех окружающих ее мужчин. В фильме она показана и на официальных встречах, и за стрельбой из автомата, и в постели – все это так непринужденно, что не кажется чем-то радикальным. Получившееся кино, балансирующее на грани драмы и очень черной комедии, оказывается одним из самых жестких и какое-то освежающе смелых фильмов фестиваля.

Выйдет ли в России: неизвестно.

"Довлатов" (Алексей Герман-младший. Конкурс)

Российский фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов" в Берлине встретили тепло: его высоко оценили критики, наградило независимое жюри, а основное жюри вручило награду за художественное оформление фильма.

Действие в картине происходит в 1971 году в Ленинграде, где живет писатель Сергей Довлатов. Как и многие его друзья-художники, в том числе Иосиф Бродский, он пытается опубликоваться, но пока ему везде отказывают, и он вынужден работать в заводской газете.

У "Довлатова" очень сильная режиссура и тот самый визуальный ряд, за который его наградили: на экране то ли явь, то ли сон, что-то одновременно фантастическое и в то же время иллюзорное, нереальное, очень верная передача эпохи. В роли Довлатова чудно похожий на него сербский актер Милан Марич, смотреть на которого – одно удовольствие.

Выйдет в России 1-4 марта.

"Операция "Шаровая молния" (Entebbe, реж. Жозе Падилья. Вне конкурса)

Историю угона сторонниками Палестины летевшего из Тель-Авива в Париж самолета France Airlines в 1976 году уже не раз экранизировали. Бразилец Жозе Падилья, обладатель "Золотого медведя", решил привлечь к ее постановке известных артистов - Даниэля Брюля, Розамунд Пайк и Эдди Марсана.

События – каждый из 7 дней, пока был захвачен самолет, -– показаны как со стороны заложников, так и из кабинетов израильских властей, которые продумывают, как спасти своих граждан, находящихся на борту лайнера.

Этот фильм ближе к голливудским стандартам из всех, показанных в конкурсе, отсюда и его достоинства – красивая картинка, быстрое развитие действия, понятные аналогии и параллели. Но его сила не только в этом: то, что это кино захватывает, заставляет следить за историей, хотя ее финал изначально известен – несомненная заслуга Падильи. В числе плюсов и то, что режиссер не выносит вердикта, а показывает мотивацию героев с обеих сторон - выбор, который в кино подобного масштаба зрителю оставляют нечасто.

Выйдет в России 29 марта.