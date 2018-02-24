Румынский фильм "Не прикасайся" получил "Золотого медведя" Берлинале

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Румынская картина "Не прикасайся" ("Touch Me Not") Адины Пинтилие стала обладателем "Золотого медведя" 68-го Берлинского кинофестиваля, передаёт корреспондент "Интерфакса".

В фильме рассказывается о 50-летней Лоре, которая пытается бороться с собственными фобиями и проходит путь принятия себя и своей внешности.

Гран-при жюри присудили картине "Лицо" польского режиссёра Малгожаты Шумовской. В фильме рассказывается история молодого человека, который попадает в аварию, решается на пересадку лица и пытается жить дальше с новой внешностью.

"Серебряный медведь" - приз Альфреда Бауэра за открытие новых горизонтов в кинематографе - достался режиссёру Марчело Мартинеси за фильм "Наследницы" об истории двух женщин по имени Чела и Чикита, которые живут вместе больше 30 лет, сталкиваются с нехваткой денег, бытовыми трудностями и пытаются найти выход их них.

За лучшую режиссуру "Серебряным медведем" был награжден Уэс Андерсон, чей мультфильм "Остров собак" открывал киносмотр.

Лучшим актером стал Антуан Байон за роль в французском фильме "Молитва", а Ана Брюн получила "Серебряного медведя" за лучшую женскую роль в картине парагвайского режиссёра Марчело Мартинеси "Наследницы".

"Серебряным медведем" за лучший сценарий были награждены авторы фильма "Музей" мексиканца Алонсо Руис Палашиоса.

Художник по костюмам Елена Окопная фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов" получила "Серебряного медведя" за вклад в кинематограф.

Лучшим дебютом в полнометражном кино стала румынская картина "Не прикасайся" ("Touch Me Not") Адины Пинтилие.

Особого упоминания удостоилась дебютная картина "An Elephant Sitting Still" китайского режиссёра Ху Бо из программы "Форум".

68-й Берлинский фестиваль проходил в столице Германии с 15 февраля. На нем было показано 385 фильмов и прошло 949 показов.

В основном конкурсе участвовало 24 картины, 19 из которых претендовали на "Золотого" и "Серебряного" медведей. Свои новые работы представили Уэс Андерсон, Стив Содерберг, Лав Диаз, Бенуа Жако, Гас Ван Сент, братья Нейтан и Дэвид Зеллнер, Кристиан Петцольд, Филип Гренинг, Манс Манссон и Аксель Петерсен и другие.

Президентом жюри этого года стал режиссер, сценарист Том Тыквер.

Берлинале считается одним из наиболее престижных мировых киносмотров наряду с Каннами и Венецией. Впервые прошел в Берлине в 1951 году.