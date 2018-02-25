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Берлинале-2018: Заключение и послесловие

"Интерфакс" подводит итоги кинофестиваля

Берлинале-2018: Заключение и послесловие
Награды Берлинского кинофестиваля
Фото: Reuters

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Хотя Берлинский кинофестиваль проходит с 15 по 25 февраля, формально он уже закончился – накануне вечером прошла церемония закрытия смотра, на которой раздали призы. Главный - "Золотого медведя" - взяла румынка Адина Пентилие за фильм "Не прикасайся ко мне", российскую ленту "Довлатов" наградили за выдающееся художественное исполнение. "Интерфакс" разбирается, что это было.

Какие российские фильмы участвовали в фестивале в этом году

В конкурс Берлинале в этом году отобрали (а российские ленты попадают в него не так часто) фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов", в которой рассказывается про жизнь писателя в Ленинграде в 1971 году, в том числе про его дружбу с Иосифом Бродским. Лента получила высокие оценки критиков, а на церемонии награждения была отмечена жюри "Серебряным медведем" за художественное оформление, который вручили художнику по костюмам (и жене режиссера) Елене Окопной. Кроме того, фильм получил награду независимого жюри.

В программе "Панорама" был представлен фильм Тимура Бекмамбетова "Профиль", рассказывающий об английской журналистке, расследующей, как экстремисты вербуют европейских женщин через интернет. Фильм победил в этой секции, где лучшую картину выбирают зрители.

Кроме того, в программе "Форум" показали документальную картину Сергея Лозницы "День Победы" про то, как 9 мая отмечают в берлинском Трептов-парке. В той же программе участвовал документальный "Сын" режиссера Александра Абатурова о его погибшем во время службы в армии двоюродном брате. Эти ленты остались без наград.

Кому вручили главный приз

Перед церемонией закрытия фестиваля журналисты всегда стараются угадать победителей. В этом году "Золотого медведя" прочили прежде всего двум немецким фильмам: трехчасовому "Моего брата зовут Роберт, и он идиот" Филипа Грёнинга, который окрестили провокационным из-за инцеста, а также нежной ленте про супермаркет "Между полок" Томаса Стубера, которую очень тепло встретила пресса. В числе фаворитов критиков также были норвежская лента "Утёйа, 22 июля" про устроенный Андерсом Брейвиком на одноименном острове теракт (этот фильм выйдет в России), и "Довлатов".

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Однако жюри во главе с немецким режиссером Томом Тыквером распорядилось наградами по-своему. "Золотого медведя" выиграл первый фильм никому неизвестной венгерки Адины Пентилие "Не прикасайся ко мне" (Touch Me Not), он же получил награду GWFF (Общества по контролю за правами в кино и на телевидении) за лучший дебют. Лента, созданная в румыно-немецко-чешской копродукции, рассказывает о терапии по принятию своего тела. Главные герои фильма: женщина, которая боится прикосновений, мужчина с проблемами опорно-двигательного аппарата, мужчина, у которого выпали все волосы, работают над раскрытием своей сексуальности – и помогают в этом другим. На экране появляется и сама режиссер, которая пытается рассказать, зачем она сняла этот фильм.

Это кино несомненно терапевтическое – вместе с главными героями зритель понимает, что разные проявления в сфере интимного – это нормально. Вместе с тем из-за отстраненного взгляда режиссера на своих героев, какой-то стерильности в их изображении постоянно кажется, что все происходит на приеме у врача. Этот фильм как бы недостаточно кинематографичен, работает скорее на территории современного искусства, чем кино – и его победа на кинофестивале вызывает досаду.

Берлинский кинофестиваль

Берлинале, изначально возникший в Западном Берлине как фестиваль разделенного города, в этом году проходит в 68-й раз. Смотр известен своей политизированностью – тут в чести фильмы, посвященные актуальным социальным и геополитическим проблемам (так, в 2016 году на фестивале победил итальянский фильм о беженцах "Огонь в море"). С 2001 года бессменным директором фестиваля является Дитер Косслик. Однако в прошлом году Косслика обвинили в том, что смотр не развивается, из-за развернувшейся общественной дискуссии, как предполагается, нынешний фестиваль станет для него последним в статусе директора.

Берлинале в настоящем виде состоит из нескольких программ, в том числе главной, конкурсной – участвующим в ней фильмам жюри вручает призы. Кроме того, на смотре есть программа "Панорама", представляющая собой попурри из новых фильмов, и программа "Форум", в которой показывают экспериментальное кино - во всех них могут принимать участие документальные фильмы. Кроме того, есть секции короткометражек, "Перспективного немецкого кино", Оммаж и Ретроспектива.

Теги: Берлинале
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