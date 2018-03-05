Прокат фильма "Довлатов" в России продлен до 11 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Прокат фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов" продлили до 11 марта, за четыре дня проката картина собрала почти 100 млн рублей.

Ранее продюсеры картины заявляли, что фильм будет показываться только с 1 по 4 марта.

"Вследствие огромного спроса со стороны зрителей продюсеры фильма вместе с компанией "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" объявляют о продлении проката фильма "Довлатов" по 11 марта. Фильм остается работать на избранных площадках, специализирующихся в прокате арт-кино", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании прокатчика WDSSPR.

Там отметили, что по итогам минувшего уик-энда с 1 по 4 марта кассовые сборы фильма "Довлатов" составили 98 570 099 рублей. Всего в российских кинотеатрах картину посмотрели 316 433 человека.

"Я никогда не сомневался, что наш фильм найдет своего зрителя. Мне кажется, что нам удалось привлечь в кинотеатры не только молодых людей, но и людей старшего возраста. Это здорово. И очень важно, что мы доказали, что интеллектуальное кино нужно нашему зрителю и будет востребовано и далее", - привели в компании слова Германа-младшего.

"Довлатов" участвовал в основном конкурсе 68-го Берлинале. Художник по костюмам фильма Елена Окопная получила "Серебряного медведя" фестиваля за выдающиеся достижения в киноискусство. Кроме того, картина получила награду независимого жюри.

Права на показ фильма приобретены почти 30 странами мира, включая государства Европы, Латинской Америки, Азию.