Главные новости
Экономика"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в РоссииВ миреЦИК сообщил о 13 счетах Грудинина в швейцарском банке на момент выдвиженияВ РоссииГерман Клименко счел Россию готовой к отключению от мирового интернета
Культура

Прокат фильма "Довлатов" в России продлен до 11 марта

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Прокат фильма Алексея Германа-младшего "Довлатов" продлили до 11 марта, за четыре дня проката картина собрала почти 100 млн рублей.

Ранее продюсеры картины заявляли, что фильм будет показываться только с 1 по 4 марта.

"Вследствие огромного спроса со стороны зрителей продюсеры фильма вместе с компанией "Уолт Дисней Студиос Сони Пикчерс Релизинг" объявляют о продлении проката фильма "Довлатов" по 11 марта. Фильм остается работать на избранных площадках, специализирующихся в прокате арт-кино", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе компании прокатчика WDSSPR.

Культура"Довлатов": писатель в резервации"Довлатов": писатель в резервацииЧитать подробнее

Там отметили, что по итогам минувшего уик-энда с 1 по 4 марта кассовые сборы фильма "Довлатов" составили 98 570 099 рублей. Всего в российских кинотеатрах картину посмотрели 316 433 человека.

"Я никогда не сомневался, что наш фильм найдет своего зрителя. Мне кажется, что нам удалось привлечь в кинотеатры не только молодых людей, но и людей старшего возраста. Это здорово. И очень важно, что мы доказали, что интеллектуальное кино нужно нашему зрителю и будет востребовано и далее", - привели в компании слова Германа-младшего.

"Довлатов" участвовал в основном конкурсе 68-го Берлинале. Художник по костюмам фильма Елена Окопная получила "Серебряного медведя" фестиваля за выдающиеся достижения в киноискусство. Кроме того, картина получила награду независимого жюри.

Права на показ фильма приобретены почти 30 странами мира, включая государства Европы, Латинской Америки, Азию.

Теги: Довлатов
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
"Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды""Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды"
Большая победа Гильермо дель Торо, награды Гэри Олдмана и Фрэнсис МакДорманд и неотмеченная "Нелюбовь"Подробнее
"Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара""Форма воды" Гильермо дель Торо победила в главной номинации "Оскара"
Всего лента мексиканского режиссера получила четыре статуэткиПодробнее
Гэри Олдман получил "Оскар" за лучшую мужскую рольГэри Олдман получил "Оскар" за лучшую мужскую роль
Свою первую награду Американской киноакадемии актер получил за роль Уинстона Черчилля в фильме "Темные времена"Подробнее
"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке"Нелюбовь" Звягинцева осталась без "Оскара" за лучший фильм на иностранном языке
Награду в этой номинации получила чилийская кинокартинаПодробнее
Фильм "Икар" о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар" как лучшая документальная лентаФильм "Икар" о допинг-скандале вокруг России получил "Оскар" как лучшая документальная лента
Авторы фильма посвятили награду бывшему руководителю Антидопингового центра в Москве Григорию РодченковуПодробнее
Церемония вручения "Оскара". ОнлайнЦеремония вручения "Оскара". Онлайн
В Лос-Анджелесе проходит юбилейная 90-я церемония вручения наград Американской киноакадемии. Главные интриги - кто получит "Оскар" за лучший фильм и выиграет ли статуэтку "Нелюбовь" ЗвягинцеваПодробнее
Представители Бориса Гребенщикова опровергли сообщения о проблемах с сердцемПредставители Бориса Гребенщикова опровергли сообщения о проблемах с сердцем
СМИ ранее писали, что музыкант попал в больницу в связи с осложнениями после операцииПодробнее
"Эмоджи фильм" признали худшей картиной 2017 года"Эмоджи фильм" признали худшей картиной 2017 года
Том Круз получил "Золотую малину" как худший актерПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 5 марта6 фото
05 марта
Фотохроника 5 марта
"Оскар-2018"13 фото
05 марта
"Оскар-2018"
Лучшие фото недели10 фото
02 марта
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
Экономика"Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в РоссииВ миреЦИК сообщил о 13 счетах Грудинина в швейцарском банке на момент выдвиженияВ РоссииГерман Клименко счел Россию готовой к отключению от мирового интернетаЭкономикаФАС возбудила дела против МТС и "Мегафона" из-за внутрисетевого роумингаКультура"Оскар"-2018: Ожидаемое распределение наград и триумф "Формы воды"В РоссииНавальный привлечен в качестве третьего лица по иску Дерипаски к Насте Рыбке

В КПРФ опровергли наличие у Грудинина незакрытых зарубежных счетов

S&P дал прогноз по докапитализации санируемых ЦБ банков в 2018 году

Facebook извинился за опрос о разрешении педофилам просить фотографии детей

Фотохроника 5 марта

Фотохроника 5 марта6 фото

Сотрудники United Airlines восприняли в штыки инициативу заменить бонусы на лотерею

АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"

АФК "Система" выплатила последние 40 млрд рублей по мировому соглашению с "Роснефтью"Всего компания уплатила 100 млрд рублей, возместив убытки, возникшие, по мнению истца, из-за реорганизации "Системой" активов "Башнефти" в 2014 году Подробнее

Christie's выставит на торги "Шесть автопортретов" Энди Уорхола

Против плеснувшего водой в Собчак мужчины возбуждено дело о мелком хулиганстве

Прокат фильма "Довлатов" в России продлен до 11 марта

Суд в Коми оштрафовал браконьера за селфи с убитыми медведями

"Нафтогаз" получил от "Газпрома" уведомление о расторжении контрактов

Украинская компания заинтересована в сохранении транзита российского газа по территории страны Подробнее

Польша построит забор на границе с Калининградской областью для защиты от АЧС

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru