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Фильм "Довлатов" удостоен награды независимого жюри на Берлинале

Есть обновление от 15:28

Победителей основного конкурса Берлинского кинофестиваля назовут вечером 24 февраля

Фильм "Довлатов" удостоен награды независимого жюри на Берлинале
Кинорежиссер Алексей Герман-младший
Фото: AP/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов" получил награду независимого жюри на 68-м Берлинале, передает корреспондент "Интерфакса".

Независимое жюри германской газеты Berliner Morgenpost присудило награду российскому фильму; церемония награждения прошла на фестивале в субботу днем.

"Мне очень приятно, это очень важно, потому что мы снимали фильм о замечательных талантливых людях, которые очень важны для русской культуры. И я рад, что о них будут знать гораздо больше", - сказал Герман-младший, получая награду.

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Картина "Довлатов" представлена в основном конкурсе Берлинале и повествует о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года и незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

Роли в картине исполнили Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль сыграл сербский актер Милан Марич.

В России фильм выходит в прокат 1-4 марта.

В пятницу фильм парагвайского режиссера Марчело Мартинеси "Наследницы" получил приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).

Победителей основного конкурса Берлинале назовут в субботу вечером.

68-й Берлинский международный кинофестиваль (Берлинале) проходит в Германии с 15 февраля по 25 февраля.

Теги: Германия, Берлинале, Довлатов, Алексей Герман-младший
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