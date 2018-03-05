У Фрэнсис МакДорманд украли "Оскар"

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - У американской актрисы Фрэнсис МакДорманд украли "Оскара", которого она получила за главную женскую роль в фильме "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", сообщает в понедельник агентство Associated Press.

Злоумышленником оказался 47-летний Терри Брайант, который сумел незаметно подобраться к статуэтке во время Бала губернаторов - традиционной вечеринки, проходящей после окончания церемонии награждения. Его остановил фотограф, работавший на мероприятии, и отобрал "Оскара".

Security at the Governors Ball are looking for this guy, who grabbed Frances McDormand"s Oscar and ran out with it. Wolfgang Puck"s photographer stopped him, got the Oscar back, and the guy disappeared back into the ball. Apparently Frances has said to let him go. #Oscars #Drama pic.twitter.com/5tlsx4Ulwt — Cara Buckley (@caraNYT) 5 марта 2018 г.

Как сообщает AP, когда злоумышленника задержали, он позировал на камеру со статуэткой, сообщая всем, что это его награда, и предлагая сфотографироваться с собой.

"После недолгого расставания Фрэнсис и ее "Оскар" счастливо воссоединились и отпраздновали это двойным чизбургером", - сообщил прессе представитель актрисы. Журналисты отмечали, что, обнаружив исчезновение статуэтки и отчаявшись ее найти, МакДорманд расплакалась.

Актриса просила отпустить вора, однако охранники все же передали мужчину полиции. На него заведено уголовное дело.