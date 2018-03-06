Церемонию вручения "Оскара" впервые посмотрело меньше 30 млн телезрителей

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Телерейтинги церемонии вручения премии "Оскар" оказались на рекордно низком уровне, сообщает агентство Associated Press; в 2018 году ее посмотрело всего 26,5 млн человек.

Это на 20% меньше, чем в прошлом году, когда шоу смотрело 33 млн человек. Это худший результат за последние 10 лет: еще меньше зрителей у "Оскара" было только в 2008 году, однако и тогда цифра не опускалась ниже отметки в 30 млн.

Отмечается, что аудитория церемонии постоянно сокращается из-за того, что Академия кинематографических искусств и наук все чаще отмечает наградами не самые кассовые фильмы. В этот раз обладателем главной премии стала "Форма воды" Гильермо дель Торо.