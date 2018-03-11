Источник рассказал об обращении уважаемых людей по поводу "Смерти Сталина"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - У фильма "Смерть Сталина" британского режиссера Армандо Ианнуччи нет шансов в ближайшее время выйти на экраны российских кинотеатров, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, в воскресенье.

"Комедии "Смерть Сталина" вряд ли в ближайшее время вернут прокатное удостоверение, поэтому у зрителей нет шансов увидеть его на экранах кинотеатров", - сказал собеседник "Интерфакса".

Он мотивировал это тем, что фильм был снят с проката после обращения "авторитетных и очень уважаемых людей, поэтому вопрос о демонстрации картины должен быть тщательно, всесторонне изучен".

В конце января министерство культуры РФ выдало, но за несколько дней до начала проката отозвало прокатное удостоверение фильма "Смерть Сталина". В комментарии ведомства по поводу ситуации, в частности, говорилось, что основанием для отзыва удостоверения стал один из пунктов правил его выдачи. В соответствии с правилом такие меры возможны при "выявлении при публичной демонстрации фильма материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Перед премьерой состоялся общественный просмотр ленты, на котором присутствовали деятели кино, депутаты Госдумы, представители Российского исторического общества, а также члены Общественного совета при Минкультуры. Деятели культуры, посмотревшие картину, попросили министерство временно отозвать прокатное удостоверение, а прокуратуру - проверить фильм на наличие экстремизма.

Среди подписавшихся под письмом были председатель Общественного совета при Минкультуры Юрий Поляков, первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, кинорежиссёры Игорь Угольников, Сергей Мирошниченко, Владимир Бортко и другие.

После проверки прокуратура признаков экстремизма в фильме не обнаружила.