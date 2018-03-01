Минкультуры поделилось с СПЧ интернет-ссылкой на "Смерть Сталина"

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Минкультуры отправило в Совет при президенте РФ (СПЧ) ссылку на фильм "Смерть Сталина" в ответ на просьбу предоставить копию снятой с проката картины.

"По вопросу просмотра фильма следует обратиться к правовладельцу фильма на территории Российской Федерации - ООО "Вольгафильм". Министерство культуры Российской Федерации не располагает цифровыми копиями фильмов. Указанный фильм находится в открытом доступе и его можно посмотреть по ссылке", - говорится в ответе замминистра культуры Сергея Обрывалина, опубликованном в четверг на сайте СПЧ.

В нем Обрывалин также оставил ссылку на копию фильма, размещенную на сайте "Одноклассники".

СПЧ запрашивал у Минкультуры копию фильма "Смерть Сталина" для его изучения членами совета и межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на реализацию Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий.

В конце января министерство культуры России выдало, но за несколько дней до начала проката отозвало прокатное удостоверение фильма. В комментарии ведомства по поводу ситуации, в частности, говорилось, что основанием для отзыва удостоверения стал один из пунктов правил его выдачи, по которому такие меры возможны при "выявлении при публичной демонстрации материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации".

Накануне первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман сообщил журналистам, что прокуратура завершила проверку фильма "Смерть Сталина" и не нашла никаких оснований для дополнительных мер реагирования (ранее прокуратура Москвы объявила предостережение в связи с показом этого фильма).