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Суд Сыктывкара прекратил дело о прокатном удостоверении "Смерти Сталина"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Сыктывкарский горсуд постановил прекратить разбирательство по поводу административного иска, оспаривающего отзыв прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина".

Как сообщили "Интерфаксу" в суде, в среду принято решение о прекращении производства по делу, так как оно не затрагивает интересы истцов и касается исключительно правообладателя и Минкульта России.

Истцы намерены это решение обжаловать.

В феврале Сыктывкарский горсуд принял к производству административный иск, заявленный местным юристом Эрнестом Мезаком и Романом Галасуном. В нем истцы просили признать незаконным решение Минкультуры об отзыве прокатного удостоверения фильма "Смерть Сталина" и обязать ведомство вернуть удостоверение прокатчику. В качестве заинтересованных лиц в иске указывались прокатчик картины ООО "Вольгафильм" и кинотеатр "Пионер" (ООО "Чентромобиле-Пионер").

Группа деятелей культуры и политиков направила письмо министру культуры России, в котором выступила против проката фильма "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи, выразив уверенность, что картина содержит информацию, которая может быть расценена как экстремистская, и отметила нецелесообразность выхода фильма в канун 75-летия Сталинградской битвы.

23 января министерство культуры РФ приняло решение об отзыве прокатного удостоверения у британского фильма, уведомив об этом прокатчика картины, и заявило о намерении отправить картину на юридическую экспертизу.

Теги: Сыктывкар, Смерть Сталина
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