Все новые серии "Простоквашино" посвятят памяти Олега Табакова

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Все новые серии мультфильма о "Простоквашино" будут посвящены памяти Олега Табакова, скончавшегося на 83-м году жизни в понедельник, заявила председатель правления студии Юлиана Слащева.

"Для нас кончина Олега Табакова - невосполнимая утрата, для анимации, для всей культурной среды. Все новые серии сериала "Простоквашино" посвятим памяти Олега Павловича. Об этом будет написано в каждой серии", - сказала председатель правления студии Юлиана Слащева в понедельник.

Табаков озвучил кота Матроскина в классических сериях мультфильма о Простоквашино. В новом проекте за кота говорит актер Михаил Ефремов.

Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. Прощание с артистом пройдет 15 марта в МХТ имени Чехова. Он будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.