Фильмы режиссеров-афроамериканцев впервые заняли два первых места в прокате в США

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Черная пантера" по комиксам Marvel остается лидером американского кинопроката четвертую неделю подряд - картина заработала $41,1 млн, а ее общие сборы в США составляют $562 млн, что является седьмым результатом в истории.

Мировые сборы 18-го фильма из кинематографической вселенной Marvel превысили $1 млрд, свидетельствуют данные Box Office Mojo. В частности, в Китае, где картина только вышла в прокат, сборы составили $66,5 млн.

На втором месте в США и Канаде по итогам прошедшего уикенда оказалась фантастическая лента "Излом времени" - она собрала около $33 млн. Фильм снят по одноименной книге, ставшей бестселлером в Штатах, и в нем снялись такие известные актеры, как Риз Уизерспун и Крис Пайн, а также звезда телешоу Опра Уинфри.

"Думаю, фильм ждет успех, учитывая участие в нем Опры, - говорит аналитик comScore Пол Дергарабедян. - Когда она в чем-то задействована, это мгновенно привлекает большую аудиторию".

Таким образом, впервые в истории первые два места американского проката заняли фильмы, снятые чернокожими режиссерами - Райаном Куглером и Авой Дюверней соответственно.