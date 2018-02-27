Главные новости
В РоссииПутин расширил полномочия ФСОВ РоссииПольского политолога Мацейчука заподозрили в нарушении миграционного законодательстваМоскваСуд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhone
Культура

Премьеру нового фильма из вселенной Marvel вернули в прокат на 3 мая

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российская премьера американского блокбастера "Мстители: Война бесконечности" пройдёт 3 мая, а не 11, как предполагалось ранее.

Дата релиза - 3 мая - фигурирует на официальном сайте WDSSPR, которая представляет картину в России. На запрос "Интерфакса" во вторник в компании сообщили, что не комментируют эту информацию.

Ранее 13 февраля пресс-служба российского отделения The Walt Disney Company сообщила, что блокбастер "Мстители: Война бесконечности" выйдет в российский прокат 11 мая, а не 3 мая, как сообщалось ранее. В прокат в США фильм выйдет 4 мая. Причины, по которым фильм должен был выйти в России на неделю позже, чем в США, в пресс-релизе компании не уточнялись.

После этого в Минкультуры РФ сообщили, что дата российской премьеры блокбастера не переносилась на 11 мая, а была утверждена по взаимной договоренности компании-прокатчика и ведомства.

Ранее СМИ связывали изменение даты премьеры с тем, что на майские праздники в прокат должен был выйти российский фильм "Собибор".

В фильме братьев Руссо "Мстители: Война бесконечности" впервые на большом экране встречаются Команда Мстителей, Стражи Галактики, Человек-Паук, Чёрная Пантера и другие супергерои вселенной Marvel. Союзникам придётся противостоять могущественному Таносу, который готовится уничтожить Вселенную.

В фильме главные роли исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Том Холланд, Джош Бролин, Крис Пратт и другие.

Теги: кино, Marvel, Россия
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

Культура
Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля-2018Лучшие фильмы Берлинского кинофестиваля-2018
Показанные на Берлинале картины, которые "Интерфакс" советует не пропуститьПодробнее
Продюсерская компания братьев Вайнштейн подаст заявление о банкротствеПродюсерская компания братьев Вайнштейн подаст заявление о банкротстве
По данным СМИ, продажа компании экс-сотруднице администрации Обамы сорвалась из-за иска генпрокурора штата Нью-ЙоркПодробнее
Берлинале-2018: Заключение и послесловиеБерлинале-2018: Заключение и послесловие
"Интерфакс" подводит итоги кинофестиваляПодробнее
Румынский фильм "Не прикасайся" получил "Золотого медведя" БерлиналеРумынский фильм "Не прикасайся" получил "Золотого медведя" Берлинале
Жюри отметило статуэткой за вклад в кинематограф художника по костюмам фильма "Довлатов"Подробнее
Фильм "Довлатов" удостоен награды независимого жюри на БерлиналеФильм "Довлатов" удостоен награды независимого жюри на Берлинале
Победителей основного конкурса Берлинского кинофестиваля назовут вечером 24 февраляПодробнее
Киноэксперименты и киноэкспериментаторыКиноэксперименты и киноэкспериментаторы
Обзор опытов с киноформой, представленных на БерлиналеПодробнее
Берлинале: новые фильмы известных режиссеровБерлинале: новые фильмы известных режиссеров
Обзор картин Стивена Содерберга, Гаса Ван Сента и Кима Ки ДукаПодробнее
"Секретное досье": Post сдал"Секретное досье": Post сдал
В прокат вышел новый фильм Стивена Спилберга, номинированный на главный "Оскар"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
В Европу пришли аномальные морозы9 фото
27 февраля
В Европу пришли аномальные морозы
Российские победители и призеры Олимпиады-201811 фото
26 февраля
Российские победители и призеры Олимпиады-2018
Лучшие фото недели10 фото
22 февраля
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииПутин расширил полномочия ФСОВ РоссииПольского политолога Мацейчука заподозрили в нарушении миграционного законодательстваМоскваСуд в Москве вернул заявителям 5 исков к Apple по поводу аккумуляторов iPhoneЭкономикаМинфин раскритиковал законопроект КПРФ о создании в РФ крипторубляВ РоссииСКР обвинил украинского офицера в убийстве российского телеоператора КлянаВ миреВ Европе из-за аномальных холодов и снегопадов погибли 10 человек

S&P повысило рейтинги "Газпрома", РЖД и ВЭБ

S&P повысило рейтинги "Газпрома", РЖД и ВЭБКроме того, агентство повысило рейтинги Альфа-банка, БНП Париба и Юникредит банка Подробнее

Глава МИД Ирака сообщил об интересе Багдада к С-400

Адвокат Алехиной заявил о ее нахождении в полиции в Крыму в качестве свидетеля

Против сотрудника штаба Навального возбудили дело о нападении на полицейских

Европейский университет отверг претензии Полтавченко к состоянию здания вуза

Российские военные сообщили о наступлении боевиков на сирийские войска во время гумпаузы

Apple протестирует на сотрудниках сеть медицинских клиник

Попавший в ДТП в Башкирии микроавтобус ехал в Челябинскую область

Немецкая благотворительная организация отказалась кормить мигрантов

Израиль отложил планы по взиманию налога с церквей

В аэропорту "Шереметьево" предоставили проверяющим сотрудникам ФАС доступ к документации

На виновника конфликта на борту самолета "Женева-Москва" завели дело по двум статьям

Суд вернул в полицию дело польского политолога Мацейчука

Число жертв автоаварии в Башкирии возросло до девяти

Федерация керлинга России создала комиссию по расследованию дела Крушельницкого

Чиновники чуть не оставили заправки без бензина. Обзор

Чиновники чуть не оставили заправки без бензина. ОбзорМВД и Минтранс приняли новые правила освидетельствования бензовозов. А потом перенесли нововведение на год. Подробнее

"Шинник" стал первым полуфиналистом Кубка России по футболу

Японские истребители вылетали на сопровождение российского разведчика Су-24МР

Источник сообщил о шести погибших при столкновении автобуса с грузовиком в Башкирии

Глава "Украинской правды" потребовала признать убийство Шеремета терактом

Жители Подмосковья с марта смогут следить за движением машин скорой в приложении "112"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru