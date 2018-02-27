Премьеру нового фильма из вселенной Marvel вернули в прокат на 3 мая

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Российская премьера американского блокбастера "Мстители: Война бесконечности" пройдёт 3 мая, а не 11, как предполагалось ранее.

Дата релиза - 3 мая - фигурирует на официальном сайте WDSSPR, которая представляет картину в России. На запрос "Интерфакса" во вторник в компании сообщили, что не комментируют эту информацию.

Ранее 13 февраля пресс-служба российского отделения The Walt Disney Company сообщила, что блокбастер "Мстители: Война бесконечности" выйдет в российский прокат 11 мая, а не 3 мая, как сообщалось ранее. В прокат в США фильм выйдет 4 мая. Причины, по которым фильм должен был выйти в России на неделю позже, чем в США, в пресс-релизе компании не уточнялись.

После этого в Минкультуры РФ сообщили, что дата российской премьеры блокбастера не переносилась на 11 мая, а была утверждена по взаимной договоренности компании-прокатчика и ведомства.

Ранее СМИ связывали изменение даты премьеры с тем, что на майские праздники в прокат должен был выйти российский фильм "Собибор".

В фильме братьев Руссо "Мстители: Война бесконечности" впервые на большом экране встречаются Команда Мстителей, Стражи Галактики, Человек-Паук, Чёрная Пантера и другие супергерои вселенной Marvel. Союзникам придётся противостоять могущественному Таносу, который готовится уничтожить Вселенную.

В фильме главные роли исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Крис Хемсворт, Скарлетт Йоханссон, Марк Руффало, Том Холланд, Джош Бролин, Крис Пратт и другие.