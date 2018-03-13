Кассовые сборы фильма "Довлатов" за две недели превысили 115 млн рублей

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - За две недели проката фильм Алексея Германа-младшего "Довлатов" собрал более 115 млн рублей, следует из отчета Фонда кино по данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), опубликованного во вторник.

Первое место по итогам выходных заняла картина "Я худею" (310,7 млн рублей за первые выходные проката), второе - "Излом времени" (227,9 млн рублей), третье - "Черная пантера" (за три недели проката фильм собрал 839,3 млн рублей).

Изначально продюсеры картины заявляли, что "Довлатов" будет показываться только с 1 по 4 марта, но вследствие спроса со стороны зрителей было принято решение о продлении проката до 11 марта.

"Довлатов" участвовал в основном конкурсе 68-го Берлинале. Художник по костюмам фильма Елена Окопная получила "Серебряного медведя" фестиваля за выдающиеся достижения в киноискусстве.

Картина рассказывает о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде в ноябре 1971 года, почти за год до его отъезда в Таллин летом 1972 года, незадолго до эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского.

Роли в картине исполнили Данила Козловский, Елена Лядова, Светлана Ходченкова, Антон Шагин, Артур Бесчастный. Главную роль сыграл сербский актер Милан Марич.

Права на показ фильма приобретены почти 30 странами мира, включая государства Европы, Латинской Америки, Азию.