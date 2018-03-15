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Путин пришел на церемонию прощания с Олегом Табаковым

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в четверг пришел проститься с народным артистом СССР, художественным руководителем МХТ имени Чехова Олегом Табаковым, скончавшимся 12 марта на 83-году жизни.

Церемония прощания проходит на исторической сцене МХТ имени Чехова.

Путин возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к родным Табакова и выразил им соболезнования.

С самого утра почитатели таланта Табакова, его друзья, деятели культуры, представители власти, несмотря на снегопад, приходят в театр, чтоб почтить память великого артиста.

Церемония прощания, как ожидается, продлится до 14:00. Похоронят Табакова на Новодевичьем кладбище в Москве.

Табаков был худруком-директором МХТ имени Чехова, худруком основанного им театра "Табакерка".

В театре, в кино, на радио и телевидении О.Табаков сыграл около 200 ролей. Среди них - "Война и мир", "Гори, гори, моя звезда", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Человек с бульвара Капуцинов", "Ширли-Мырли" и другие. Другой известной "ролью" Табакова стал кот Матроскин в серии мультфильмов о Простоквашино.

Табаков - народный артист СССР, лауреат госпремий СССР и РФ, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

Прощание с Олегом Табаковым

10 фотографий
Сын Олега Табакова актер Павел Табаков и актер Владимир Машков во время церемонии прощанияПрезидент РФ Владимир Путин во время церемонии прощанияВо время прощания с актером и режиссером Олегом ТабаковымАктеры Константин Хабенский и Максим МатвеевХудожественный руководитель Государственного театра наций, актер Евгений Миронов и вдова Олега Табакова актриса Марина ЗудинаРежиссер Владимир Меньшов и его супруга, актриса Вера Алентова
Сын Олега Табакова актер Павел Табаков и актер Владимир Машков во время церемонии прощания
Теги: Олег Табаков, Владимир Путин
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