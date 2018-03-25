"Черная пантера" стала самым кассовым супергеройским фильмом в США

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Фильм киностудии Marvel "Черная пантера" побил очередной рекорд, став самой кассовой супергеройской картиной в истории американского проката, пишет The Hollywood Reporter.

До сих пор первенство сохраняли за собой "Мстители", которым в 2012 году удалось собрать $623,4 млн. Эта картина, как и "Черная пантера", оказалась в списке шести американских фильмов, чьи сборы достигли $600 млн долларов или перевалили эту отметку.

В мировом прокате к этому моменту "Черная пантера" собрала около $1,2 млрд.

Ранее "Черная пантера" установила рекорд по скорости предварительных продаж билетов - однако к настоящему моменту уже успела уступить первенство другой картине от Marvel "Мстители: Война бесконечности".