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Культура

Новые "Мстители" установили рекорд по скорости продаж билетов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Фильм "Мстители: Война бесконечности" установил рекорд по скорости продажи билетов, доступных на сервисе Fandango, пишет в субботу The Verge.

Продажи начались в пятницу, и всего за шесть часов новая лента Marvel обошла предыдущего рекордсмена от той же студии - фильм "Черная пантера", которому на достижение этих же показателей потребовалось 24 часа. До того лидером был "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" DC Entertainment.

Fandango провела среди покупателей опрос, и 97% респондентов заявили, что сгорают от нетерпения увидеть всех героев вселенной Marvel в одном фильме.

Премьера новых "Мстителей" в США назначена на 27 апреля, в России - на 3 мая. К старту продаж киностудия приурочила выпуск нового трейлера, который в настоящий момент набрал 26 млн просмотров.

Теги: Marvel, Мстители: Война бесконечности
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