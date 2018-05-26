Жюри Букера выбрало пять лучших книг за последние полвека

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Специальное жюри престижной литературной Букеровской премии отобрало лучших авторов, удостоившихся этой награды за последние 50 лет, сообщает информагентство Associated Press.

Претендентами на специального Золотого Букера, вручение которого приурочено к 50-летию премии, стали британка Хилари Мэнтел ("Волчий зал", премия 2009 и 2012 года), канадец Майкл Ондатже ("Английский пациент", премия 1992 года) и американец Джордж Сондерс ("Линкольн в бардо", премия 2017 года).

Также среди номинантов оказались британский писатель индийского происхождения Видиадхар Найпол ("В свободном государстве", премия 1971 года) и англичанка Пенелопа Лайвли ("Лунный тигр", премия 1987 года).

Жюри отобрало по одной лучшей книге за каждое десятилетие с момента основания Букеровской премии в 1968 году. Лучший автор будет определен с помощью народного голосования. Его результат станет известен 8 июля.