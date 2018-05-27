Приехавший в Москву Джонни Депп признался в желании сходить в мавзолей

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Актер и музыкант Джонни Депп признался, что хотел бы посетить мавзолей Ленина и рассказал, что музыка была его "первой любовью". В российскую столицу он приехал в составе группы Hollywood Vampires.

"Так много вариантов, что можно посетить и увидеть в Москве. Хотелось бы посетить мавзолей Ленина, посетить магазин русских музыкальных инструментов. Но все зависит от свободного времени", - сказал Депп журналистам в воскресенье.

Он также признался, что музыка была его первой любовью с детства.

"Музыка - это обмен энергией, а кино многие люди "играют" просто для себя", - сказал он.

Депп также рассказал, что уже посетил квартиру поэта Владимира Маяковского в столице.

"Несколько раз был в Москве, по большей части представляя фильмы. У меня не было свободного времени. И сегодня первая возможность, когда у меня была возможность посетить музей. Маяковский - один из моих любимых поэтов. Невероятно было посетить место, в котором он жил вместе со своей семьей", - сказал он.

Американский коллектив Hollywood Vampires был основан в 2015 году певцом Элисом Купером, актёром и музыкантом Джонни Деппом и одним из участников группы Aerosmith Джо Перри.

Основной идеей создателей было возрождение духа и атмосферы одноименного питейного клуба, существовавшего в 1970-х годах в Голливуде. Тогда вместе с Купером в основной состав клуба входили Кит Мун, Джон Леннон, Ринго Старр, Микки Доленз и Гарри Нилссон.

Группа выпустила один студийный альбом, на запись которого были приглашены музыканты Пол Маккартни, Дэйв Грол, Джо Уолш и Кристофер Ли.

В Россию коллектив приехал в рамках мирового турне. 28 мая Hollywood Vampires выступят в Москве, а 30 мая в Санкт-Петербурге.