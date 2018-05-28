Культура

Директор Третьяковки напомнила о сокращении численности охранников в музеях

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Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что музей считает важным инициировать обсуждение вопроса за ужесточение наказание за вандализм в отношении художественных произведений. В эти минуты в Третьяковке проходит пресс-конференция, посвященная нападению вандала на картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван".

"Нас больше всего беспокоит, что существующее законодательство предполагает максимальный срок для подобных преступлений до 3 млн рублей или заключение на три года. Мы хотели бы инициировать обсуждение вопроса за ужесточение наказание за вандализм в отношении художественных ценностей", - сказала директор.

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Она напомнила, что в 2015 году музеи почти убедили отказаться от охраны полицией, отдав эти функции ЧОПам. "Нам удалось отстоять охрану музея полицией - теперь ГТГ охраняет Росгвардия, но нам сократили количество постов. Хотелось бы, чтобы сообщество и Минкультуры вернулись к обсуждению этого вопроса", - продолжила директор.

Трегулова отметила, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский готовит обращение Союза музеев, и вопрос о вандализме будет обсуждаться на фестивале "Интермузей".

В свою очередь замминистра Владимир Аристархов пообещал, что министерство будет требовать сурового наказания для вандала, повредившего картину "Иван Грозный и его сын Иван". По его словам, ведомство обращается к депутатам Госдумы рассмотреть вопрос об ужесточении наказания при порче художественных произведений.

26 мая стало известно, что полиция задержала мужчину, повредившего картину в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Ущерб, нанесенный Третьяковке, оценивается более чем в 500 тыс. рублей.

Поврежденное полотно Репина в Третьяковке

6 фотографий
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный убивает своего сына&quot;, поврежденной 37-летним жителем ВоронежаВо время брифинга сотрудников Третьяковской галереи, посвященного повреждению картиныПервичные оперативно-следственные мероприятия по спасению полотна Картина была изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музеяСледственные мероприятия на месте происшествияМесто в зале в Государственной Третьяковской галереи, где висела картина Ильи Репина
Изображение на мониторе картины Ильи Репина &quot;Иван Грозный убивает своего сына&quot;, поврежденной 37-летним жителем Воронежа
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Теги: Москва, Третьяковская галерея, Третьяковка
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