Директор Третьяковки напомнила о сокращении численности охранников в музеях

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что музей считает важным инициировать обсуждение вопроса за ужесточение наказание за вандализм в отношении художественных произведений. В эти минуты в Третьяковке проходит пресс-конференция, посвященная нападению вандала на картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван".

"Нас больше всего беспокоит, что существующее законодательство предполагает максимальный срок для подобных преступлений до 3 млн рублей или заключение на три года. Мы хотели бы инициировать обсуждение вопроса за ужесточение наказание за вандализм в отношении художественных ценностей", - сказала директор.

Она напомнила, что в 2015 году музеи почти убедили отказаться от охраны полицией, отдав эти функции ЧОПам. "Нам удалось отстоять охрану музея полицией - теперь ГТГ охраняет Росгвардия, но нам сократили количество постов. Хотелось бы, чтобы сообщество и Минкультуры вернулись к обсуждению этого вопроса", - продолжила директор.

Трегулова отметила, что директор Эрмитажа Михаил Пиотровский готовит обращение Союза музеев, и вопрос о вандализме будет обсуждаться на фестивале "Интермузей".

В свою очередь замминистра Владимир Аристархов пообещал, что министерство будет требовать сурового наказания для вандала, повредившего картину "Иван Грозный и его сын Иван". По его словам, ведомство обращается к депутатам Госдумы рассмотреть вопрос об ужесточении наказания при порче художественных произведений.

26 мая стало известно, что полиция задержала мужчину, повредившего картину в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Ущерб, нанесенный Третьяковке, оценивается более чем в 500 тыс. рублей.