Ущерб картине Репина из Третьяковки оценили в полмиллиона рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный Третьяковской галерее мужчиной, который повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", составляет более 500 тыс. рублей.
"Из представленных в суд материалов следует, что ущерб, нанесенный Третьяковской галерее, составляет более 500 тыс. рублей", - сказал судья на заседании по рассмотрению ходатайства дознания об аресте подозреваемого.
Замоскворецкий суд Москвы решил продлить на 72 часа срок задержания мужчины, задержанного в Третьяковской галерее, предоставив защите возможность собрать характеризующие его материалы.
Ходатайство об аресте подозреваемого - Игоря Подпорина - будет рассмотрено во вторник, 29 мая.
В отношении Подпорина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).
Он был задержан накануне после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".
В пресс-службе музея в субботу сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.
Мужчина рассказал дознавателем, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.
Историческая справка:
Картина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" (также известна под названием "Иван Грозный убивает своего сына") была написана Ильей Репиным в 1883-1885 годы.
Она была приобретена в 1885 году основателем Третьяковской галереи московским купцом Павлом Михайловичем Третьяковым у автора с передвижной выставки.
Ранее, более 100 лет назад, картина уже подвергалась нападению. 16 января 1913 года картина пострадала от трех ударов ножом, которые нанес двадцатидевятилетний иконописец, старообрядец, сын крупного мебельного фабриканта Абрам Балашов, после чего лица изображенных художнику пришлось воссоздавать фактически заново. В реставрации участвовал и сам Репин, и попечитель Третьяковской галереи, художник Игорь Грабарь.
После покушения на картину в 1913 году картина находится под пристальным наблюдением реставраторов, а с 1927 года постоянно хранится под стеклом.
С момента приобретения картина "Иван Грозный и сын его Иван..." постоянно представлена в экспозиции Третьяковской галереи и никогда не выдается на выставки.