Ущерб картине Репина из Третьяковки оценили в полмиллиона рублей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Ущерб, нанесенный Третьяковской галерее мужчиной, который повредил картину Ильи Репина "Иван Грозный и его сын Иван", составляет более 500 тыс. рублей.

"Из представленных в суд материалов следует, что ущерб, нанесенный Третьяковской галерее, составляет более 500 тыс. рублей", - сказал судья на заседании по рассмотрению ходатайства дознания об аресте подозреваемого.

Замоскворецкий суд Москвы решил продлить на 72 часа срок задержания мужчины, задержанного в Третьяковской галерее, предоставив защите возможность собрать характеризующие его материалы.

Ходатайство об аресте подозреваемого - Игоря Подпорина - будет рассмотрено во вторник, 29 мая.

В отношении Подпорина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия).

Он был задержан накануне после того, как металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно "Иван Грозный и сын его Иван".

В пресс-службе музея в субботу сообщили, что картине нанесены серьезные повреждения, она изъята из постоянной экспозиции и перенесена в реставрационную мастерскую музея.

Мужчина рассказал дознавателем, что приехал в музей специально посмотреть на картину, а перед нападением выпил водки.

A post shared by Вселенная искусства.💫 (@vselennaya_iskusstva) on Apr 30, 2018 at 12:33pm PDT