В Третьяковке объяснили отсутствие антивандального покрытия на стекле картины Репина

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Во время нападения на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" она была защищена стеклом из Германии, на ней не было антивандальной пленки.

"Полотно с 1996 до лета 2017 года было защищено стеклом, созданным в Германии. (...) Само это стекло не предполагает наклеивание на него чего-либо (антивандальной пленки - ИФ)", - заявила журналистам главный хранитель Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Татьяна Городкова.

26 мая стало известно, что полиция задержала мужчину, повредившего картину в Третьяковской галерее - он металлическим столбиком ограждения разбил стекло картины и повредил полотно.

Городкова сообщила, что в музее запланирована персональная вставка Ильи Репина. "Мы летом 2017 года начали готовиться к выставке и в рамках подготовки запланировали комплекс исследования работы. (...) Комплекс исследования проходил в течение трёх месяцев летом 2017 года. После исследований были проведены работы по укреплению работы. И на картину обратно было установлено стекло из Германии", - сказала Городкова.

Хранитель музея отметила, что произошедшее поможет музею понять "на какие возможные уязвимые точки мы должны направить своё внимание".

"Есть стекло в Японии антибликовое и антивандальное. Оно очень тяжелое, его невозможно вмонтировать в раму. Делают ниши в стенах для картин, поверх которых помещают антибликовое и антивандальной стекло. (...) Стоимость такого стекла - десятки, если не сотни тысяч евро. Мы можем обеспечить приобретение такого стекла, только опираясь на помощь партнёров", - сказала в свою очередь директор ГТГ Зельфира Трегулова.

За несколько лет, по словам директора, в ГТГ застеклили антибликовым стеклом "сотни работ, также мы совершенствуем систему видеонаблюдения".

Ранее источник сообщил "Интерфаксу", что на защищавшем картину Репина стекле не было антивандального покрытия.