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"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии

В российский прокат вышел новый фильм про Парк Юрского периода, в котором герои сражаются не с динозаврами, а за них

"Мир Юрского периода 2": Экономика против экологии
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Фото: Reuters

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - В российский прокат вышел "Мир Юрского периода 2" - новая серия франшизы про проблемный парк динозавров.

После инцидента, когда обитатели "Парка Юрского периода" вырвались на свободу, обеспечив туристам полное погружение в этот мир, заповедник предсказуемо закрыли. Теперь на острове, где он находился, динозавры предоставлены сами себе – людей там нет. Вопрос, стоит ли оставлять все так и дальше, возникает, когда на острове просыпается вулкан и грозит (опять) стереть рептилий с лица земли. Когда власти принимают решение отказать динозаврам в помощи, спасать их отправляется экспедиция, снаряженная Бенджамином Локвудом (Джеймс Кромуэлл), компаньоном почившего основателя парка Джона Хаммонда. В ее составе экологи и зоологи, среди которых оказались и герои прошлой части Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард) и Оуэн Грэйди (Крис Пратт).

Новый "Мир Юрского периода", начинающийся выпуском новостей о погибающих динозаврах, - кино несомненно актуальное. Главные герои фильма экологи, зоозащитники, которые борются за сохранение редких видов и в целом природы. Одним словом, это активисты - главные герои в Америке в наши дни: так, в прошлом году журнал TIME назвал активиста - правда, в другой области, нарушителей молчания о притеснениях - человеком года, а кинозвезды приводили с собой борцов за права на различные церемонии. Противостоят экологам, этим неоромантикам, сила которых в сознательности и идейности, власти и бизнесмены, которые в общем-то наплевать на все, кроме денег – опять же, ситуация, очевидно коррелирующая с реальностью, где президент Дональд Трамп принимает решение о выходе США из соглашения по климату. Об отношении создателей ленты к происходящему можно судить уже по ее названию: в английском новый "Мир Юрского периода" имеет почти мильтоновский подзаголовок "Павшее царство" (Fallen Kingdom).

Проблема в том, что героям (и создателям) фильма не хватает смелости настоящих экологов, акции которых радикальнее (да, даже по сравнению с вылазкой на остров с динозаврами), а борьба с политикой властей не ограничивается гневными тирадами.

"Мир Юрского периода 2" - вообще кино исключительно беззубое (что странно для фильма с таким количеством зубов), и хотя испанец Хуан Антонио Байона (режиссер мистических "Приюта" и "Голоса монстра") рассказывает историю ладно, сама она довольно скучная. У фильма вялая драматургия, сюжет предсказуем (единственная неожиданная подробность - вообще довольно значительная - выясняется, чтобы затем о ней никто не вспомнил), почти все удачные художественные приемы – такие, как тень от зубастой пасти, падающая на стену – фильм перенял у прошлых частей.

Главный аттракцион что "Мира Юрского периода 2", что парка развлечений, о котором в нем рассказывается, – динозавры, большие и красивые животные (и в этом в общем-то никто не сомневался). Вот если бы выкинуть из фильма всех мельтешащих людей со своими нелепыми и мелкими проблемами и оставить только динозавров – как они ходят, бегают и едят - было бы отличное кино. И, кажется, против такого варианта без людей не возражали бы и сами экологи.

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Теги: Мир юрского периода 2, кино
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