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"СКАН-Интерфакс" составил рейтинг выходящих в прокат фильмов по количеству публикаций о них в СМИ

Самые обсуждаемые кинопремьеры недели
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - На этой неделе в российский кинопрокат выходят семь фильмов, в том числе хоррор "Паранормальное", которому зарубежные кинокритики дали очень высокие оценки, российская комедия "Килиманджара" и "Клуб миллиардеров" - первый фильм с Кевином Спейси после того, как ему предъявили обвинения в домогательствах. "СКАН-Интерфакс" проанализировал, какие ленты чаще всего упоминались в СМИ и социальных сетях.

Абсолютным лидером по числу публикаций стал фильм "Паранормальное" о двух братьях, сбежавших из секты конца света, которые через 10 лет после этого решают навестить свою бывшую "семью". Этот фильм, рейтинг которого на агрегаторе рецензий кинокритиков Rotten Tomatoes 97%, упоминался в российской прессе 183 раза.

На втором месте по популярности в СМИ с более чем 100 публикациями находится российская комедия "Килиманджара". Главная героиня фильма Маруся (Ирина Старшенбаум) отправляется на поиски пропавшего жениха в его родной Азербайджан.

На третьем месте с минимальным отрывом (103 упоминания) находится фантастический фильм "Зои", рассказывающий об ученых, которые в недалеком будущем занимаются программой, вычисляющей совместимость пар, а также разрабатывают идеальных романтических партнеров — синтетиков. Однако им самим придется оценить результаты своей работы.

На четвертом месте с 74 публикациями находится "Клуб миллиардеров" - лента про молодых бизнесменов, которые в начале 1980-х гг. решают провернуть аферу, однако в результате оказываются заложниками этой ситуации. В этом фильме одну из главных ролей сыграл Кевин Спейси, это его первое появление на большом экране после того, как прошлой осенью его обвинили в домогательствах.

На пятом месте (24 публикации) находится комедия "Офисный беспредел" про сотрудников компании, озверевших после того, как они выпили особый энергетик (а на самом деле военную разработку).

Остальные премьеры собрали менее десяти публикаций. О немецкой драме "Это чертово сердце" про неожиданную дружбу тусовщика и подроста с пороком сердца, СМИ писали девять раз. Проект "МУЛЬТ в кино. Выпуск №78. Наше лето!" упоминался в прессе дважды.

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Теги: кино, Клуб миллиардеров, Кевин Спейси

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