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Культура

Названы лауреаты театральной премии имени Федора Волкова

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении в 2018 году премии правительства РФ имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства, сообщает сайт кабинета министров.

Согласно сообщению, коллегия Минкультуры России в июне приняла решение о присуждении премии Башкирскому ордена Трудового Красного Знамени академическому театру драмы имени Мажита Гафури, Вологодскому областному театру кукол "Теремок", Куне Жакамуховой - ведущей артистке драмы Кабардинского государственного драматического театра им. Али Шогенцукова, заслуженной артистке РСФСР, народной артистке Кабардино-Балкарской Республики.

"Подписанным распоряжением утверждается это предложение Минкультуры России", - говорится в сообщении.

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