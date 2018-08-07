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Культура

Скончался нарисовавший героев "Простоквашино" мультипликатор Аркадий Шер

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Художник-мультипликатор и иллюстратор детских книг, создатель образов легендарных героев "Простоквашино" Аркадий Шер ушел из жизни в возрасте 84 лет, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России во вторник.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что на 85-м году не стало нашего друга, коллеги, талантливого художника-мультипликатора Аркадия Соломоновича Шера",- говорится в сообщении на сайте союза.

Там напомнили, что Шер создал персонажей мультфильмов: "Переменка № 2", "Приключения Васи Куролесова", "Сладкий родник", "От двух до пяти", "Мы с Шерлоком Холмсом", "Как ослик грустью заболел", "Кот, который умел петь", "Стереотипы", "Кважды ква", "Бал цветов". Также он был автором и художником-иллюстратором книг ("Тридесятые сказки", "Попался волчок на крючок").

"Тяжелая невосполнимая утрата. Его творчество навсегда останется в памяти благодарных зрителей",- говорится в сообщении.

Шер в 1959-1992 годах работал на киностудии "Союзмультфильм", сначала - прорисовщиком (около 40 фильмов), с 1979 - художником-постановщиком.

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Теги: Аркадий Шер

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