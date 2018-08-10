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Культура

Режиссера Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище Москвы

Церемония прощания пройдет 13 августа в МХТ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Прощание с худруком театра "Практика", актером и режиссером Дмитрием Брусникиным, ушедшим из жизни в четверг, пройдет в Московском художественном театре имени Чехова в понедельник в 11:00.

"Прощание с Дмитрием Брусникиным состоится 13 августа в МХТ им. Чехова (Камергерский переулок, д. 3, стр. 1), начало церемонии прощания - 11.00 . Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище после отпевания в Храме Софии на Софийской набережной", - сообщается на странице театра "Практика" в фейсбуке.

Брусникин умер 9 августа в возрасте 60 лет.

Он родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме, в семье военнослужащего. В 1974 году поступил в Московский институт электронной техники (Зеленоград), в 1975 году сделал свои первые шаги на театральной сцене в народном театре в Зеленограде. В 1977 году, взяв академический отпуск, устроился работать машинистом сцены в Театре-студии киноактера, на следующий год подал документы сразу в три театральных вуза Москвы: Щепкинское, Щукинское театральные училища и Школу-студию МХАТ, пройдя конкурс везде, но выбрав последнюю, где курс набирал Олег Ефремов. В 1982 году был принят труппу Московского Художественного театра им.Чехова.

Преподавательскую деятельность начал в качестве ассистента в Школе-студии МХАТ сразу после ее окончания, с 1993 года вел дисциплину "Актерское мастерство", в 1999, 2003 и 2007 годах набирал курсы в качестве их руководителя вместе со своим однокурсником Романом Козаком.

С 1991 года - член Союза театральных деятелей, с 1999 по 2003 год - член Ученого совета Школы-студии МХАТ, в 2006 году стал профессором.

В 2015 году выпускной курс Школы-студии МХАТ, ещё во время учёбы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе был принят в Московский драматический театр "Человек", а Брусникин стал заместителем художественного руководителя этого театра. В 2017 году "Мастерская Дмитрия Брусникина" в полном составе вошла в труппу московского экспериментального театра "Практика".

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Теги: Дмитрий Брусникин

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