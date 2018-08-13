В Москве простятся с режиссером Дмитрием Брусникиным

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Прощание с худруком театра "Практика", актером, режиссером и театральным педагогом Дмитрием Брусникиным, ушедшим из жизни в 60 лет, пройдет в понедельник в Московском художественном театре имени Чехова. Ранее в пресс-службе Экспериментального театрального центра новой драмы "Практика" сообщили, что церемония прощания начнётся в 11.00 в МХТ им.Чехова в Камергерском переулке.

Позже состоится отпевание Брусникина в храме Софии Премудрости Божией на Софийской набережной, после которого артист будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Дмитрий Брусникин родился 17 ноября 1957 года в Потсдаме, в семье военнослужащего. В 1974 году поступил в Московский институт электронной техники (Зеленоград), в 1975 году сделал свои первые шаги на театральной сцене в народном театре в Зеленограде. В 1977 году, взяв академический отпуск, устроился работать машинистом сцены в Театре-студии киноактёра, на следующий год подал документы сразу в три театральных вуза Москвы: Щепкинское, Щукинское театральные училища и Школу-студию МХАТ, пройдя конкурс везде, но выбрав последнюю, где курс набирал Олег Ефремов. В 1982 году был принят труппу Московского Художественного театра им.Чехова.

Преподавательскую деятельность начал в качестве ассистента в Школе-студии МХАТ сразу после её окончания, с 1993 года ведётся дисциплину "Актерское мастерство", в 1999, 2003 и 2007 годах набирал курсы в качестве их руководителя вместе со своим однокурсником Романом Козаком.

С 1991 года - член Союза театральных деятелей, с 1999 по 2003 год - член Ученого совета Школы-студии МХАТ, в 2006 году стал профессором.

В 2015 году выпускной курс Школы-студии МХАТ, еще во время учёбы получивший известность как "Мастерская Дмитрия Брусникина", в полном составе был принят в Московский драматический театр "Человек", а Брусникин стал заместителем художественного руководителя этого театра. В 2017 году "Мастерская Дмитрия Брусникина" в полном составе вошла в труппу московского экспериментального театра "Практика". В мае 2018 года Брусникин возглавил театр "Практика" в качестве худрука.

Дмитрий Брусникин умер 9 августа на 61 году жизни.