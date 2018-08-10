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Культура

В Карелии возбуждено дело после пожара, уничтожившего церковь XVIII века

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Карелии по факту уничтожения в результате пожара объекта культурного наследия федерального значения - церкви Успения пресвятой Богородицы Кондопоге.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР в пятницу, дело расследуется по части 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия).

В связи с пожаром министерство культуры РФ поручило Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации оценить ущерб и стоимость восстановления Успенской церкви.

"Специалисты выполнят расчет стоимости восстановительных работ, исходя из которого позже будут приниматься решения по финансированию возрождения Успенской церкви", - сообщает пресс-служба Минкультуры.

Как сообщалось, в 09.33 пятницы поступил сигнал о пожаре в Успенской церкви в Кондопоге. Возгорание тушили более двух часов, но памятник выгорел полностью. В управлении по охране объектов культурного наследия Карелии "Интерфаксу" сообщили, что в настоящее время рассматривается несколько версий возникновения пожара, среди которых - неосторожное обращение с огнем со стороны туристов.

Успенская церковь - памятник заонежской деревянной архитектуры, построена в 1774 году. Храм расположен на берегу Кондопожской губы Онежского озера. Его высота 42 метра.

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Теги: Кондопога, Карелия

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