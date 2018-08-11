Около 700 тыс. га леса загорелись в Якутии

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Около 30 природных пожаров общей площадью около 700 тыс. га действуют на территории Якутии, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на сайте республиканского ГУ МЧС РФ.

"По оперативным данным на утро 11 августа в Республике Саха (Якутия) действует 28 природных пожаров, ведутся работы по тушению трех лесных пожаров в обслуживаемой зоне на общей площади 212 гектар и в зоне контроля действует 25 пожаров на площади 694 018 гектар", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего в тушении задействовано 123 человека и 12 единиц техники.

"Все мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. Оборудованы минерализованные полосы, имеются естественные преграды. Кромки пожаров со стороны населенных пунктов отработаны. Все населенные пункты прикрыты подразделениями пожарной охраны. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет", - сообщили в МЧС.