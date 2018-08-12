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Скончался народный артист РФ Анатолий Узденский

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В Новосибирске на 67-м году жизни скончался народный артист РФ, актер театра "Современник" Анатолий Узденский.

"Скончался народный артист России Анатолий Узденский, актер "Современника". Анатолий Ефимович ушел из жизни в Новосибирске. Он поехал в город, который был ему родным долгие годы. Судьба распорядилась так, что именно там перестало биться его сердце", - говорится в сообщении на сайте московского театра "Современник".

В сообщении отмечено, что актер был в отпуске, когда отправился в Новосибирск.

Похороны и прощание с артистом пройдут в Москве, время и дату уточнят позднее.

Анатолий Узденский в 1975 году окончил Новосибирское театральное училище. Более двадцати лет работал в театре "Старый дом". С 2005 года - актер Московского театра "Современник". Артист запомнился зрителям спектаклями "Джентльмен", Шарманка", "Подлинная история М.Готье", "Три товарища", "Виндзорские насмешницы", "Три сестры". Снялся более чем в пятидесяти фильмах и сериалах.

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Теги: Анатолий Узденский, Современник

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