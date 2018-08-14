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Культура

Директор Эрмитажа констатировал, что в РФ памятники стали объектами развлечения

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Союза музеев России, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал циничной попытку хулиганов установить мангал на памятник Петру I "Медный всадник" и высказался за резкое ужесточение наказания за акты вандализма.

"Государство слишком мягко относится к подобным актам вандализма. Наказание за осквернение, повреждение или уничтожение памятников культуры должно быть резко ужесточено, а государственная охрана этих памятников должна быть усилена", - говорится в тексте заявления, опубликованном на сайте союза.

В России"Медный всадник" не пострадал из-за пытавшихся пожарить на нем шашлыки вандаловЧитать подробнее

Пиотровский отмечает, что к памятникам культуры в России начали относиться как к объектам развлечения.

В качестве примера он привел действия руферов, лазающих по крышам исторических зданий, а также "постоянную застройку Дворцовой площади, превращающую её в полосу препятствий для жителей и гостей Санкт-Петербурга".

"Циничность посягательства на скульптуру Этьена Фальконе заключается еще и в том, что помимо высочайшей художественной ценности этот памятник является одним из символов, как Санкт-Петербурга, так и всей страны. Не напугало вандалов и то, что Медный всадник находится рядом с особо охраняемыми объектами государственной власти", - отметил глава союза.

5 августа 2018 года в полицию в Адмиралтейском районе Петербурга поступило сообщение о том, что на скульптуру Медный всадник забрались два человека. Сотрудники полиции задержали двоих мужчин в возрасте 20 и 32 лет. По данным Музея городской скульптуры, они пытались установить на памятнике мангал. В отношении вандалов были составлены административные протоколы о мелком хулиганстве по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, санкция которой предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. рублей или административный арест до 15 суток.

Специалисты музея осмотрели памятник и заключили, что он не поврежден.

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Теги: Петербург, Эрмитаж, Михаил Пиотровский

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