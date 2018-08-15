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Культура

В "Союзмультфильме" подтвердили информацию о кончине Успенского

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева подтвердила информацию о кончине писателя Эдуарда Успенского.

"Дочь Эдуарда Успенского подтвердила юристам "Союзмультфильма", что ее отец скончался", - сообщила "Интерфаксу" Слащева. Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что Успенский скончался в Москве на 81 году жизни в доме писателя в "новой" Москве.

Эдуард Успенский - советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов. Успенский придумал популярных персонажей - Крокодил Гена и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Фёдора, почтальона Печкина, пса Шарика, братьев Колобков.

Он написал сценарии к почти 60 мультипликационным фильмам.

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Теги: Эдуард Успенский

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