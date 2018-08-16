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Культура

Политики и артисты отдали дань скончавшейся легенде соула Арете Франклин

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Политики и артисты из США и других стран мира отдают дань уважение скончавшейся в четверг певице Арете Франклин, известной как "королева соула".

Среди почтивших память актрисы - президент США Дональд Трамп, а также экс-президенты Барак Обама и Билл Клинтон с супругами, а также артисты, в том числе Элтон Джон, Пол Маккартни, Дайана Росс, Кристина Агилера и многие другие.

"Королева соула Арета Франклин умерла. Она была великой женщиной, с великолепным даром от бога - ее голосом. Нам будет не хватать ее!" - написал Трамп в своем твиттере.

"Арета ушла в лучший мир, но дар ее музыки будет вдохновлять всех нас. Пусть королева соула найдет покой. Мишель и я направляем наши молитвы и соболезнования ее семье", - говорится в совместном заявлении Барака и Мишель Обамы. Семья Обамы тесно дружила с певицей.

"Как и многие во всем мире, Хиллари и я думаем сегодня об Арете и слушаем ее песни, которые были важной частью нашей жизни последние 50 лет", - отметили в совместном заявлении Билл Клинтон и его супруга Хиллари.

Арета Франклин неоднократно выступала на инаугурациях американских президентов. Она пела на церемониях вступления в должность президентов Джимми Картера, Билла Клинтона и Барака Обамы.

Певицу вспоминают и ее коллеги по сцене.

"Давайте уделим время, чтобы сказать спасибо за красивую жизнь Ареты Франклин, королевы наших душ, вдохновлявшей нас эти долгие-долгие годы. Ее будет не хватать, но ее величие как музыканта и как прекрасного человека останется с нами навсегда. С любовью, Пол", - написал в твиттере Пол Маккартни.

"Уход Ареты Франклин это удар для каждого, кто любит настоящую музыку. Ее голос был уникальным, ее игра на пианино была недооценена - она была моим любимым пианистом", - высказался певец Элтон Джон.

"Арета была таким вневременным вдохновением для меня и многих других, непревзойденная королева, спасибо тебе за дар твоего голоса, твоей музыки и непоколебимой души", - написала в твиттере Кристина Агилера.

"Отдаю честь королеве. величайшей певице, которую я когда-либо знал", - заявил Джон Ледженд.

Память Франклин почтили также Ариана Гранд, Лин-Мануэль Миранда, Дайана Росс, Chance the Rapper, Мисси Элиот и другие.

Американская певица Арета Луиза Франклин скончалась в Детройте (штат Мичиган) в четверг в возрасте 76 лет.

"Франклин скончалась у себя дома в Детройте в четверг утром в окружении родных и близких", - говорится в заявлении для прессы. В нем отмечается, что причиной смерти стало раковое заболевание.

За более чем полвека музыкальной карьеры 20 ее альбомов входили в первую десятку американских хит-парадов, дюжина синглов продавалась тиражом свыше миллиона экземпляров, а сама певица была удостоена 18 наград "Грэмми".

Ушла из жизни Арета Франклин

10 фотографий
Арета Франклин принимает участие в гала-концерте, посвященному 25-летию фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. 2017 год.Певица во время премьеры документального фильма &quot;Клайв Дэвис: саундтрек наших жизней&quot; в Нью-Йорке. 2017 год.Арета Франклин выступает перед папой римским Франциском во время саммита, посвященного вопросам семьи, в Филадельфии. 2015 год.Генеральный прокурор США Эрик Холдер кланяется перед Франклин в Вашингтоне. 2015 год.Арета Франклин и проповедник Джесси Джексон на баскетбольном матче в Мичигане. 2011 год.Арета Франклин и актер Хью Джекман на вручении театральной премии Tony Awards в Нью-Йорке. 2005 год.
Арета Франклин принимает участие в гала-концерте, посвященному 25-летию фонда Элтона Джона по борьбе со СПИДом. 2017 год.
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