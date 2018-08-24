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Российский пианист победил на "Евровидении-2018" для молодых музыкантов

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пианист из России Иван Бессонов победил на конкурсе молодых музыкантов "Евровидение-2018", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВГТРК в пятницу.

"На конкурсе молодых музыкантов "Евровидение-2018" впервые победил 16-летний пианист из России Иван Бессонов", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в конкурсе принимали участие музыканты из 18 стран. В финал вышли шестеро.

"Российский пианист оказался сильнейшим", - сообщили в пресс-службе.

"Это третья победа россиян, выдвинутых телеканалом "Россия 1" на международном конкурсе Евровидение: в 2006 году победителями детского "Евровидения" стали сестры Толмачевы, а в 2008 году "Евровидение" взял Дима Билан", - напомнили в пресс-службе.

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Теги: Евровидение, Россия

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