Наблюдатели ОБСЕ изучат работу общественной приемной предвыборного штаба Путина

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ посетят в среду Общественную приемную федерального штаба кандидата в президенты России Владимира Путина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе штаба.

"Несколько наблюдателей от ОБСЕ посетят Общественную приемную штаба на Новом Арбате, ознакомятся с ее работой", - сказали в пресс-службе.

Общественная приемная начала свою работу 15 января. Тогда пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сообщил "Интерфаксу", что приемная сосредоточится на "сборе информации о проблемах и нуждах избирателей".

Как сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Александр Клюкин, за предстоящими президентскими выборами в РФ будут следить более 1000 международных наблюдателей, в том числе полный состав миссии от БДИПЧ ОБСЕ в количестве 500 человек. По его словам, наблюдатели сами определяют регионы, в которых хотят работать, но некоторые из них "увлеклись и захотели поехать в приграничные районы и ЗАТО (закрытые административно-территориальные образования - ИФ)". "Мы им объяснили, что в этих территориях даже для граждан России существуют особые правила, и ЦИК России эти правила им передал - изучайте", - отметил Клюкин.

"Наблюдатели от Украины захотели поехать на границу с Донецком и Луганском. Но, это так, для информации", - сказал он.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта.