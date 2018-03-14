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Явлинский подал в ВС РФ жалобу на ЦИК из-за освещения послания президента

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский обратился в Верховный суд РФ с жалобой на бездействие ЦИК в связи с отсутствием контроля соблюдения принципа равенства при освещении деятельности кандидатов на пост президента в СМИ.

"Рассмотрение административного заявления Явлинского об оспаривании п. 6 постановления ЦИК России "О разъяснениях особенностей освещения деятельности кандидатов на должность президента РФ организациями телерадиовещания" состоится 15 марта в 15:00 мск", - сообщили "Интерфаксу" в суде в среду.

Как заявили в партии "Яблоко", глава избирательного штаба Явлинского Николай Рыбаков считает, что трансляция послания президента Федеральному Собранию на центральных телеканалах и публикация его содержания в "Российской газете", а также показ фильма Оливера Стоуна "Путин" на Первом канале нарушают права других кандидатов.

Он призывает Верховный суд признать незаконным бездействие ЦИК РФ и обязать телеканалы выделить Явлинскому тот же объем эфирного времени.

"1 марта 2018 года федеральные телеканалы два часа транслировали в прямом эфире послание Владимира Путина Федеральному собранию. Суммарно на Первом канале, ВГТРК и ТВЦ Послание Путина показывали 7,5 часов. Президент, будучи кандидатом, может исполнять свои должностные обязанности, но законом не установлено освещение его деятельности в СМИ, говорится в иске. Транслируя Послание, и не предоставив тот же объем времени другим кандидатам, телеканалы нарушили их равенство", - говорится в сообщении "Яблока", опубликованном на сайте партии.

Теги: Яблоко, Григорий Явлинский, выборы-2018
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