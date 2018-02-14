Первый канал не покажет заключительную серию фильма Стоуна о Путине

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Первый канал отменит запланированный на четверг показ финального эпизода фильма "Путин" американского режиссера Оливера Стоуна.

"Мы считаем важным прислушаться к мнению ЦИКа. В связи с вещанием на разные часовые пояса мы не можем изменить текущую сетку - в части регионов страны третья серия фильма уже была показана или показывается. Мы принимаем решение отменить завтрашний показ финального эпизода", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова.

Она уточнила, что телеканал принял к сведению замечания, сделанные ЦИК, и выразила сожаление, что оно было получено, поскольку показ фильма не противоречит действующему законодательству о выборах, разрешающему телеканалам в порядке информирования выпускать в эфир программы с участием зарегистрированных кандидатов.

Ранее кандидат в президенты РФ Ксения Собчак и партия "Яблоко" пожаловались в ЦИК из-за показа Первым каналом фильма, что они сочли агитацией.

Позже Центризбирком заявил, что не усмотрел агитации в трансляции фильма, но призвал канал отложить его показ и действовать "с должной степенью осмотрительности" в избирательный период. При этом картина транслировалась до начала агитационного периода, который стартует 17 февраля.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта.