Такси на Чукотке будет бесплатно возить избирателей на участки в день выборов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Служба такси в окружном центре Чукотки - Анадыре - в день выборов президента РФ будет бесплатно доставлять всех желающих до избирательных участков, сообщается на сайте администрации города.

"Тем, кто решит воспользоваться услугами перевозчика, достаточно сказать при вызове такси фразу: "Я на выборы", - говорится в сообщении.

"Таким образом я решил сделать подарок избирателям родного города. Почему бы и нет? Моя компания достаточно успешна и может себе это позволить. При этом все водители получат зарплату в соответствии с нашими тарифами и отработанным временем", - отметил владелец службы такси.

Отмечается также, что эта служба такси располагает самым большим в городе собственным автопарком.

Ранее сообщалось, что активисты общественного движения "Молодежная МЭРиЯ Анадыря" организуют конкурс на лучшее селфи с раздачей современных гаджетов для всех участников голосования на избирательных участках Чукотки во время президентских выборов.