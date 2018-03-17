МИД Украины объяснил ограничение голосования россиян в диппредставительствах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Ограничивая доступ для российских граждан в день выборов президента РФ к дипучреждениям, украинская сторона выполняет обязательства в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях - обеспечивает безопасность диппредставительств РФ, заявила спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

"Мы сознательно идем на то, что выборы не должны проводиться, поскольку они проходят незаконно в оккупированном Крыму... Наша позиция является абсолютно скоординированной с нашими партнерами, с МВД, с другими компетентными органами - голосовать в дипучреждениях могут только те, кто имеет дипстатус", - сказала Беца в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Спикер МИД пояснила, что такие меры были приняты также, исходя из необходимости обеспечить безопасность диппредставительств, поскольку в обществе высокий уровень напряжения.

"Мы также понимаем, что возможны провокации, в том числе со стороны России. И наше задание как государства обеспечить безопасность дипломатических учреждений. Мы свои обязательства в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях выполняем", - пояснила Беца.

Комментируя заявление МИД России, Беца заявила, что украинские дипломаты в феврале 2018 года направили ноту МИД РФ, в которой выразили протест против выборов президента РФ на территории "аннексированного Крыма", предостерегли от попыток организовать выборы на территории "оккупированного Донбасса", подчеркнули невозможность организации выборов на территории дипучреждений без удовлетворения указанных требований.

16 марта было обнародовано заявление МВД Украины, в котором сообщалось, что 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины в Киеве, Харькове, Одессе и Львове не будет предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах. Доступ в учреждения будут иметь лица исключительно с дипломатическим статусом. Иные лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут.